Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ботин Алексей

Мать: Ботина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибаева (Мосина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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