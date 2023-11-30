Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ботин Алексей
Мать: Ботина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибаева (Мосина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мосин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно