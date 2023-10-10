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Целых Петр Тихонов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Целых Тихон Димитриев

Мать: Целых Ульяния Аполинарьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1892

Сын: Целых Иван Петров

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1894

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Целых Георгий Петров

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Целых Никита Петров

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Целых Игнат Петров

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Целых Димитрий Петров

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Целых Андрей Петров

Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целых Анастасия Ильина

Смерть
Неизвестно
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