Целых Петр Тихонов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Целых Тихон Димитриев
Рождение ребёнка
11.11.1892
Сын: Целых Иван Петров
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
02.10.1894
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
25.11.1895
Сын: Целых Георгий Петров
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
30.01.1898
Сын: Целых Никита Петров
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Целых Игнат Петров
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
20.09.1903
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Целых Андрей Петров
Мать ребёнка: Целых Анастасия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целых Анастасия Ильина
Смерть
Неизвестно