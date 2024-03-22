Целых (Володина) Анастасия Ильина
Место рождения
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Володин Илья Иванов
Мать: Володина Ксения Акимова
Рождение ребёнка
11.11.1892
Сын: Целых Иван Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
02.10.1894
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
25.11.1895
Сын: Целых Георгий Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
30.01.1898
Сын: Целых Никита Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Целых Игнат Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
20.09.1903
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Целых Андрей Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Целых Петр Тихонов
Смерть
Неизвестно