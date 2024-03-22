Целых (Володина) Анастасия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелых (Володина) Анастасия Ильина

Целых (Володина) Анастасия Ильина

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Володин Илья Иванов

Мать: Володина Ксения Акимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1892

Сын: Целых Иван Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1894

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Целых Георгий Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Целых Никита Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Целых Игнат Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Целых Димитрий Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Целых Андрей Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целых Петр Тихонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close