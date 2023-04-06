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Огорельцев Евстафий Филиппов

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Место рождения

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.09.1844 ст.

Дата смерти

18.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

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Жена

1845 г.р.

Дети

1871 г.р.
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1879 г.р.
1881 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1844 ст.

Отец: Огорельцев Филипп Савин

Мать: скрыто настройками приватности

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Огорельцев Федор Евстафиев

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Огорельцев Иван Евстафиев

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Огорельцева Александра Евстафиевна

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Рождение ребёнка
14.01.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.08.1911 ст.
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
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