Огорельцев Евстафий Филиппов
Место рождения
Дата рождения13.09.1844 ст.
Дата смерти18.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1844 ст.
Отец: Огорельцев Филипп Савин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1871
Сын: Огорельцев Федор Евстафиев
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева
Рождение ребёнка
26.06.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Сын: Огорельцев Иван Евстафиев
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Огорельцева Александра Евстафиевна
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева
Рождение ребёнка
14.01.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1911 ст.