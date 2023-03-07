Огорельцев Филипп Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Огорельцев Савва Никитин
Мать: не указана
Сын: Огорельцев Корнил Филиппов
Мать ребёнка: первая жена
Сын: Огорельцев Семен Филиппов
Мать ребёнка: первая жена
Мать ребёнка: первая жена
Дочь: Наталия Филипповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Огорельцев Никифор Филиппов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Огорельцев Самсон Филиппов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Огорельцев Евстафий Филиппов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Огорельцев Иоанн Филиппов
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова
Сын: Огорельцев Димитрий Филиппов
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова
Сын: Огорельцев Георгий Филиппов
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова
Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова
Жена: первая жена
Жена: скрыто настройками приватности