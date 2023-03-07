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Огорельцев Филипп Савин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Огорельцев Савва Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Огорельцев Корнил Филиппов

Мать ребёнка: первая жена

Рождение ребёнка
1822

Сын: Огорельцев Семен Филиппов

Мать ребёнка: первая жена

Рождение ребёнка
1827

Сын: Огорельцев Яков Филиппов

Мать ребёнка: первая жена

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталия Филипповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Огорельцев Никифор Филиппов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1843

Сын: Огорельцев Самсон Филиппов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1844 ст.

Сын: Огорельцев Евстафий Филиппов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Огорельцев Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Огорельцев Димитрий Филиппов

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Огорельцев Георгий Филиппов

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Огорельцев Петр Филиппов

Мать ребёнка: Огорельцева Глакирия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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