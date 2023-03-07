Огорельцев Димитрий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
23.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Сын: Огорельцев Василий Димитрий
Мать ребёнка: Огорельцева Матрона Калинникова
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Сын: Огорельцев Алексей Димитрий
Мать ребёнка: Огорельцева Матрона Калинникова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно