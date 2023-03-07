Огорельцев Димитрий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцев Димитрий Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Огорельцев Филипп Савин

Мать: Огорельцева Глакирия Иванова

Бракосочетание
23.01.1881 ст.

Жена: Огорельцева Матрона Калинникова

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Огорельцев Василий Димитрий

Мать ребёнка: Огорельцева Матрона Калинникова

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Сын: Огорельцев Алексей Димитрий

Мать ребёнка: Огорельцева Матрона Калинникова

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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