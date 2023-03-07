Огорельцева (Семушина) Матрона Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Сын: Огорельцев Василий Димитрий
Отец ребёнка: Огорельцев Димитрий Филиппов
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Сын: Огорельцев Алексей Димитрий
Отец ребёнка: Огорельцев Димитрий Филиппов
Смерть
Неизвестно