Огорельцева (Семушина) Матрона Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Семушина) Матрона Калинникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1881 ст.

Муж: Огорельцев Димитрий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Огорельцев Василий Димитрий

Отец ребёнка: Огорельцев Димитрий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Сын: Огорельцев Алексей Димитрий

Отец ребёнка: Огорельцев Димитрий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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