Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.01.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Огорельцев Федор Евстафиев

Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1876 ст.

Дочь: Быкова Ольга Евстафиевна

Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Огорельцев Иван Евстафиев

Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Огорельцева Александра Евстафиевна

Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов

Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: Дресвянникова Анна Евстафиевна

Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Евстафий Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.01.1911 ст.
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
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