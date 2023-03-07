Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.01.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Огорельцев Федор Евстафиев
Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов
Рождение ребёнка
26.06.1876 ст.
Дочь: Быкова Ольга Евстафиевна
Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Сын: Огорельцев Иван Евстафиев
Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Огорельцева Александра Евстафиевна
Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: Дресвянникова Анна Евстафиевна
Отец ребёнка: Огорельцев Евстафий Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1911 ст.