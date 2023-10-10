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Огорельцев Федор Евстафиев

Место рождения

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

31.08.1923

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Огорельцев Евстафий Филиппов

Мать: Огорельцева Глакирия (Лукия) Яковлева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.

Сын: Огорельцев Николай Федорович

Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.

Дочь: Огорельцева Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Сын: Огорельцев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Дочь: Огорельцева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Дочь: Огорельцева Мариамна Федоровна

Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Екатерина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Анисья Тимофеева

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
31.08.1923
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
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