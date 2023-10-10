Огорельцев Федор Евстафиев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти31.08.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.
Сын: Огорельцев Николай Федорович
Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.
Дочь: Огорельцева Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Сын: Огорельцев Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Дочь: Огорельцева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Дочь: Огорельцева Мариамна Федоровна
Мать ребёнка: Огорельцева Анисья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.1923