Огорельцева Анисья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.
Сын: Огорельцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.
Дочь: Огорельцева Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Сын: Огорельцев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Дочь: Огорельцева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Дочь: Огорельцева Мариамна Федоровна
Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1949