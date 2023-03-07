Огорельцева Анисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева Анисья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1949

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.

Сын: Огорельцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.

Дочь: Огорельцева Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Сын: Огорельцев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Дочь: Огорельцева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Дочь: Огорельцева Мариамна Федоровна

Отец ребёнка: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Федор Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1949
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