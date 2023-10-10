Суворов Иван / Иоанн Георгиевич / Егорович
Место рождения
Дата рождения15.09.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1891 ст.
дата крещения - 16.09.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Василий Антониев Суворов и крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно