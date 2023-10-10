Суворов Иван / Иоанн Георгиевич / Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Иван / Иоанн Георгиевич / Егорович

Суворов Иван / Иоанн Георгиевич / Егорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.09.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1891 ст.

Отец: Суворов Георгий / Егор Трофимович

Мать: Суворова Праскева / Параскева Авксентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.09.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Василий Антониев Суворов и крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close