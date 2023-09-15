(Суворова) Пелагея Георгиевна / Егоровна
Место рождения
Дата рождения02.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
02.10.1892 ст.
дата крещения - 03.10.1892 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Василий Антонов Суворов и Пелагея Еф... Показать все
Восприемник
08.10.1904 ст.
Восприемник у Суворова Андрея Георгиевича
Смерть
Неизвестно