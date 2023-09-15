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(Суворова) Пелагея Георгиевна / Егоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.10.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1892 ст.

Отец: Суворов Георгий / Егор Трофимович

Мать: Суворова Праскева / Параскева Авксентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.10.1892 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Василий Антонов Суворов и Пелагея Еф... Показать все
Восприемник
08.10.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Андрея Георгиевича
Смерть
Неизвестно
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