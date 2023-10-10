Суворов Федор / Феодор Георгиевич / Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Федор / Феодор Георгиевич / Егорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.02.1900 ст.

Дата смерти

20.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900 ст.

Отец: Суворов Георгий / Егор Трофимович

Мать: Суворова Праскева / Параскева Авксентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1900 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествено крестьянский сын Василий Антонов Суворов Источник: Метрически... Показать все
Смерть
20.02.1900 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В МК отец записан как Егор Суворов дата погребения - 21.02.1900 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церквей сел Пере... Показать все
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