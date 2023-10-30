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Новгородский Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

29.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.12.1944

Сын: Новгородский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.04.1955

Сын: Новгородский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
29.02.1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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