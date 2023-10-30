Новгородский Владимир Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти29.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1944
Сын: Новгородский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.1955
Сын: Новгородский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
29.02.1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург