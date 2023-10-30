Мартыненко Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Варвара Семеновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мартыненко Архип Филимонович

Отец ребёнка: Мартыненко Филимон Кондратьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мартыненко Ефим Филимонович

Отец ребёнка: Мартыненко Филимон Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Филимон Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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