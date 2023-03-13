Карманова Дарья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Дарья Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Кармановъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кармановъ Якимъ

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кармановъ Иванъ

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кармановъ Юда

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кармановъ Иванъ

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кармановъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановъ Петръ

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