Карманова Дарья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кармановъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кармановъ Якимъ
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кармановъ Иванъ
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кармановъ Юда
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кармановъ Иванъ
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кармановъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Петръ