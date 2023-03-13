Кармановъ Ларіонъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кармановъ Петръ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кармановъ Алексей
Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Инина Авдотья Ларионова
Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кармановъ Николай
Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кармановъ Кузьма
Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно