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Кармановъ Ларіонъ

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кармановъ Петръ

Мать: Карманова Дарья Леонтьева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кармановъ Алексей

Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Инина Авдотья Ларионова

Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кармановъ Николай

Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармановъ Кузьма

Мать ребёнка: Карманова Агафья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Агафья Степанова

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