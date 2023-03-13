Кармановъ Юда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кармановъ Петръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кармановъ Иванъ
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кармановъ Григорий
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кармановъ Никита
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793