Кармановъ Юда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармановъ Юда

Кармановъ Юда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кармановъ Петръ

Мать: Карманова Дарья Леонтьева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кармановъ Иванъ

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кармановъ Григорий

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кармановъ Никита

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Оксинья Евдокимова

Смерть
1793
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close