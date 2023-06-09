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(Карманова) Авдотья
(Карманова) Авдотья
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Место рождения
Верхотор
, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Кармановъ Юда
1756 г.р.
Мать
Карманова Оксинья Евдокимова
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Кармановъ Юда
Мать:
Карманова Оксинья Евдокимова
Верхотор
, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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