(Карманова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Карманова) Авдотья

(Карманова) Авдотья

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кармановъ Юда

Мать: Карманова Оксинья Евдокимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан