Кармановъ Иванъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кармановъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карманова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Карманова) Крестинья
Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кармановъ Иванъ
Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Карманова) Онисья
Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Карманова) Дарья
Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Карманова) Пелагея
Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Карманова) Авдотья
Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева