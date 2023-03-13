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Кармановъ Иванъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кармановъ Петръ

Мать: Карманова Дарья Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Анна Матвеева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Карманова) Крестинья

Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кармановъ Иванъ

Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Карманова) Онисья

Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Карманова) Дарья

Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Карманова) Пелагея

Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Карманова) Авдотья

Мать ребёнка: Карманова Анна Матвеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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