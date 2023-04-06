Кравченко Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения20.07.1900
Дата смерти03.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900
Бракосочетание
27.01.1919
Рождение ребёнка
13.07.1923
Мать ребёнка: Кравченко Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.12.1928
Мать ребёнка: Кравченко Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.10.1930
Мать ребёнка: Кравченко Мелания Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1943