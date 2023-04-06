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Кравченко Илья Павлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.07.1900

Дата смерти

03.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900

Отец: Кравченко Павел Павлович

Мать: Кравченко Прасковья Петровна

Бракосочетание
27.01.1919

Жена: Кравченко Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
13.07.1923

Сын: Кравченко Павел Ильич

Мать ребёнка: Кравченко Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Кравченко Николай Ильич

Мать ребёнка: Кравченко Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Кравченко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Кравченко Мелания Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1943
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