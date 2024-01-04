Кравченко (Македонская) Мелания Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
27.01.1919
Рождение ребёнка
13.07.1923
Отец ребёнка: Кравченко Илья Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1928
Отец ребёнка: Кравченко Илья Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1930
Отец ребёнка: Кравченко Илья Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно