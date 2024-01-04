Кравченко (Македонская) Мелания Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Македонская) Мелания Евдокимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Македонский Евдоким Сильвестрович

Мать: Македонская Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
27.01.1919

Муж: Кравченко Илья Павлович

Рождение ребёнка
13.07.1923

Сын: Кравченко Павел Ильич

Отец ребёнка: Кравченко Илья Павлович

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Кравченко Николай Ильич

Отец ребёнка: Кравченко Илья Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Кравченко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Кравченко Илья Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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