Кравченко (Попова) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения21.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1874
Отец: Попов Петр Лаврентьевич
Мать: Попова Анна Даниловна
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
09.11.1894
Дочь: Белоусова Александра Павловна
Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович
Рождение ребёнка
24.07.1896
Дочь: Стовбун Мария Павловна
Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович
Рождение ребёнка
20.07.1900
Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Губанова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович
Рождение ребёнка
07.11.1908
Сын: Кравченко Михаил Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович
Рождение ребёнка
14.09.1911
Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно