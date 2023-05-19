Кравченко (Попова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Попова) Прасковья Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1874

Отец: Попов Петр Лаврентьевич

Мать: Попова Анна Даниловна

Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Кравченко Павел Павлович

Рождение ребёнка
09.11.1894

Дочь: Белоусова Александра Павловна

Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович

Рождение ребёнка
24.07.1896

Дочь: Стовбун Мария Павловна

Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1900

Сын: Кравченко Илья Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Губанова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович

Рождение ребёнка
07.11.1908

Сын: Кравченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович

Рождение ребёнка
14.09.1911

Сын: Кравченко Петр Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно