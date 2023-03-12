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Поляков (Мазурин) Алексей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Поляков Алексей Емельянов

Мать: Полякова Прасковья Кондратова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мазурин Петр Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: ?таричкина Мария Алексеева

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Хомутова Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Мазурин Николай Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Мазурин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мазурин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Мазурин Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
14.11.1844

Сын: Мазурин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
18.12.1845

Сын: Мазурин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Мазурин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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