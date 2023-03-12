Поляков (Мазурин) Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: ?таричкина Мария Алексеева
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Хомутова Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
14.11.1844
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1845
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Полякова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно