Полякова Прасковья Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Поляков Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Поляков Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Поляков (мазурин) Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Поляков Алексей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1820