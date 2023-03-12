Полякова Прасковья Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Прасковья Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Поляков Алексей Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Поляков Алексей Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Поляков (мазурин) Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Поляков Алексей Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей Емельянов

Смерть
До 1820
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