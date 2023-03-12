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Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Поляков (мазурин) Алексей Алексеев

Мать: Полякова Анна Иванова

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