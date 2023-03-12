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Прасковья Алексеева
Прасковья Алексеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1850
Пол
Женский
Отец
Поляков (мазурин) Алексей Алексеев
Около 1806 г.р.
Мать
Полякова Анна Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец:
Поляков (мазурин) Алексей Алексеев
Мать:
Полякова Анна Иванова
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