Рыбинцева Мария Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1897 ст.
ф135 оп78 д1077 1897г Спасский собор Запись №25 07.02.1897 Пятиг. 2-й гильдии куп.сын Сергей Георгиевич Рыбинцев 2-й брак, 29 лет и дочь владикавказского мещанина Ивана Михайловича Карачкова Мария 21 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.
Сын: Рыбинцев Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович
ф135 оп78 д1078 1898г Спасский собор Запись 62 родился 01.03/крещен 10.03 Пятигорский куп. сын Сергей Георгиевич Рыбинцев и Мария Иоаннова Восприемники: Вахтер пятигорского продовольственного магазина... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Дочь: Нина Сергеева
Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович
Ф135 оп78 д1079 1899г Спасский собор запись 88 Нина родилась 01.06/крещена 02.06 Пятигорский 2-й гильдии купец Сергей Георгиевич Рыбинцев и Мария Иоаннова Восприемники: Пятиг. куп. сын Николай Георгие... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.
Дочь: Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович
фонд 135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись 108 17.05 рождена/17.05 крещена Ольга Пятигорский куп. сын Сергей Георгиев Рыбенцев и законная жена его Мария Иванова Воприемники: сын пятигорского куп... Показать все
Рождение ребёнка
Между ?.09.1904 и ?.10.1904 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
30.06.1907 ст.
Дочь: Людмила Сергеева
Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович
Ф135 оп78 д1087 1907г Спасский собор запись 200 Людмила родилась 30.06/крещена 05.07 Сын Пятигорского купца Сергий Георгиевич Рыбинцев и Мария Иванова Восприемники: Сын купца Николай Георгиевич Рыбинц... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1909 ст.
Сын: Рыбинцев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович
фонд135 оп78 д1089 1909г Спасский собор запись 278 рожден 13.10.1909/крещен 20.10.1909 Сергей Георгиевич Рыбинцев и Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно