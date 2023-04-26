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Рыбинцева Мария Иоаннова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1897 ст.

Муж: Рыбинцев Сергей Егорович

ф135 оп78 д1077 1897г Спасский собор Запись №25 07.02.1897 Пятиг. 2-й гильдии куп.сын Сергей Георгиевич Рыбинцев 2-й брак, 29 лет и дочь владикавказского мещанина Ивана Михайловича Карачкова Мария 21 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.

Сын: Рыбинцев Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович

ф135 оп78 д1078 1898г Спасский собор Запись 62 родился 01.03/крещен 10.03 Пятигорский куп. сын Сергей Георгиевич Рыбинцев и Мария Иоаннова Восприемники: Вахтер пятигорского продовольственного магазина... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Дочь: Нина Сергеева

Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович

Ф135 оп78 д1079 1899г Спасский собор запись 88 Нина родилась 01.06/крещена 02.06 Пятигорский 2-й гильдии купец Сергей Георгиевич Рыбинцев и Мария Иоаннова Восприемники: Пятиг. куп. сын Николай Георгие... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1902 ст.

Дочь: Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович

фонд 135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись 108 17.05 рождена/17.05 крещена Ольга Пятигорский куп. сын Сергей Георгиев Рыбенцев и законная жена его Мария Иванова Воприемники: сын пятигорского куп... Показать все
Рождение ребёнка
Между ?.09.1904 и ?.10.1904 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович

Рождение ребёнка
30.06.1907 ст.

Дочь: Людмила Сергеева

Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович

Ф135 оп78 д1087 1907г Спасский собор запись 200 Людмила родилась 30.06/крещена 05.07 Сын Пятигорского купца Сергий Георгиевич Рыбинцев и Мария Иванова Восприемники: Сын купца Николай Георгиевич Рыбинц... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1909 ст.

Сын: Рыбинцев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Рыбинцев Сергей Егорович

фонд135 оп78 д1089 1909г Спасский собор запись 278 рожден 13.10.1909/крещен 20.10.1909 Сергей Георгиевич Рыбинцев и Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
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