(Рыбинцева) Ольга Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбинцева) Ольга Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1902 ст.

Дата смерти

24.07.1902

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902 ст.

Отец: Рыбинцев Сергей Егорович

Мать: Рыбинцева Мария Иоаннова

фонд 135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись 108 17.05 рождена/17.05 крещена Ольга Пятигорский куп. сын Сергей Георгиев Рыбенцев и законная жена его Мария Иванова Воприемники: сын пятигорского куп... Показать все
Смерть
24.07.1902
Причина смерти: Бронхит | Ф135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись № 84 24.07 умерла/25.07 погребена Пятиг. купца Сергия Георгиева Рыбинцева дочь Ольга 2 мес Бронхит
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