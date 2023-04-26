(Рыбинцева) Ольга Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1902 ст.
Дата смерти24.07.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902 ст.
Отец: Рыбинцев Сергей Егорович
Мать: Рыбинцева Мария Иоаннова
фонд 135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись 108 17.05 рождена/17.05 крещена Ольга Пятигорский куп. сын Сергей Георгиев Рыбенцев и законная жена его Мария Иванова Воприемники: сын пятигорского куп... Показать все
Смерть
24.07.1902
Причина смерти: Бронхит | Ф135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись № 84 24.07 умерла/25.07 погребена Пятиг. купца Сергия Георгиева Рыбинцева дочь Ольга 2 мес Бронхит