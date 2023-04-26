(Рыбинцева) Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбинцева) Мария Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между ?.09.1904 и ?.10.1904 ст.

Дата смерти

19.04.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Между ?.09.1904 и ?.10.1904 ст.

Отец: Рыбинцев Сергей Егорович

Мать: Рыбинцева Мария Иоаннова

Смерть
19.04.1905 ст.
Причина смерти: От поноса | Ф135 оп78 д1085 1905г Спасский собор Запись № 65 19.04 умерла/погребена Сергия Георгиева Рыбинцева дочь Мария 7 мес От поноса
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