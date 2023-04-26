(Рыбинцева) Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду ?.09.1904 и ?.10.1904 ст.
Дата смерти19.04.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между ?.09.1904 и ?.10.1904 ст.
Отец: Рыбинцев Сергей Егорович
Мать: Рыбинцева Мария Иоаннова
Смерть
19.04.1905 ст.
Причина смерти: От поноса | Ф135 оп78 д1085 1905г Спасский собор Запись № 65 19.04 умерла/погребена Сергия Георгиева Рыбинцева дочь Мария 7 мес От поноса