Мария Савельева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Савелий Тимофеев
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1807
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно