Карпухин Феодот Васильев
Место рождения
Дата рождения1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Карпухина Гликерия Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Феодотова
Мать ребёнка: Карпухина Гликерия Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпухина Гликерия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно