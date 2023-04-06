Карпухин Феодот Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпухин Феодот Васильев

Карпухин Феодот Васильев

avatar

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Карпухин Пётр Федотов

Мать ребёнка: Карпухина Гликерия Данилова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Феодотова

Мать ребёнка: Карпухина Гликерия Данилова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Гликерия Данилова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Гликерия Данилова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close