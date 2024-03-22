Карпухина (Денисова) Гликерия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Денисова) Гликерия Данилова

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Карпухин Пётр Федотов

Отец ребёнка: Карпухин Феодот Васильев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Феодотова

Отец ребёнка: Карпухин Феодот Васильев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Феодот Васильев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Феодот Васильев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
от чахотки 26 лет
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