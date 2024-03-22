Карпухина (Денисова) Гликерия Данилова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Карпухин Феодот Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Феодотова
Отец ребёнка: Карпухин Феодот Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпухин Феодот Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
от чахотки 26 лет