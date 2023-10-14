Письменский Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Письменская Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Письменская Анна Александровна
Смерть
Неизвестно