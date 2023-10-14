Письменский Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Письменский Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Письменский Михаил Федотьевич

Мать: Письменская Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Письменская Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Письменская Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Письменская Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Письменская Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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