Письменская (Бурова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1942
Отец: Буров Александр
Мать: Бурова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Письменский Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Письменский Николай Михайлович