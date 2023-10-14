Письменская (Бурова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Письменская (Бурова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1942

Отец: Буров Александр

Мать: Бурова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письменский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Письменский Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письменский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Письменский Николай Михайлович

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