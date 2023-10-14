Письменская Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Письменская Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврикова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Письменский Михаил Федотьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Письменская Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Письменский Михаил Федотьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письменский Михаил Федотьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Письменский Михаил Федотьевич

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