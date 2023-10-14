Письменская Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Письменский Михаил Федотьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Письменская Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Письменский Михаил Федотьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Письменский Михаил Федотьевич