Мазалова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазалова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Мазалов ??? Петрович

Отец ребёнка: Мазалов Петр

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мазалов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Мазалов Петр

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №27/351
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазалов Петр

Смерть
Неизвестно
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