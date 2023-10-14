Мазалова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Мазалов ??? Петрович
Отец ребёнка: Мазалов Петр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мазалов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Мазалов Петр
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №27/351
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазалов Петр
Смерть
Неизвестно