Мазалов Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мазалов Петр
Мать: Мазалова Аграфена
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мазалова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Мазалова Пелагея
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мазалова Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Мазалова Пелагея
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №27/351
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазалова Пелагея
Смерть
Неизвестно