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Мазалов Афанасий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мазалов Петр

Мать: Мазалова Аграфена

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мазалова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Мазалова Пелагея

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мазалова Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Мазалова Пелагея

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №27/351
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазалова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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