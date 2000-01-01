Вшивцев Иван Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Иван Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1872 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1872 ст.

Отец: Вшивцев Роман Осипов

Мать: Вшивцева Неонила Саватьева

Рождение ребёнка
1901

Сын: Вшивцев Игорь Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Александра Иванова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анфиса Иванова

Мать ребёнка: Вшивцева Александра Иванова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Раиса Иванова

Мать ребёнка: Вшивцева Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Александра Иванова

Смерть
После 1917
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