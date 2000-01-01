Вшивцев Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1872 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1872 ст.
Отец: Вшивцев Роман Осипов
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Вшивцева Александра Иванова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анфиса Иванова
Мать ребёнка: Вшивцева Александра Иванова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Раиса Иванова
Мать ребёнка: Вшивцева Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917