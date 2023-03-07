Вшивцева (Котельникова) Неонила Саватьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Котельникова) Неонила Саватьева

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Место рождения

Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.07.1871 ст.

Муж: Вшивцев Роман Осипов

Рождение ребёнка
09.11.1872 ст.

Сын: Вшивцев Иван Романович

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов

Рождение ребёнка
17.10.1876 ст.

Дочь: Параскева Романовна

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов

Рождение ребёнка
26.05.1887 ст.

Сын: Вшивцев Константин Романович

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов

Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Сын: Вшивцев Николай Романович

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Надежда Романовна

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов

Смерть
После 1917
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