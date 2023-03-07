Вшивцева (Котельникова) Неонила Саватьева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1871 ст.
Муж: Вшивцев Роман Осипов
Рождение ребёнка
09.11.1872 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов
Рождение ребёнка
17.10.1876 ст.
Дочь: Параскева Романовна
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов
Рождение ребёнка
26.05.1887 ст.
Сын: Вшивцев Константин Романович
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Сын: Вшивцев Николай Романович
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Надежда Романовна
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Осипов
Смерть
После 1917