Вшивцева Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Романович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анфиса Иванова
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Романович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Раиса Иванова
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917