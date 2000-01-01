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Вшивцева Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: Мухамедова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Вшивцев Игорь Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Романович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анфиса Иванова

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Романович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Раиса Иванова

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Романович

Смерть
После 1917
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