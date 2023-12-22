Тряцина Мавра Макимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряцина Мавра Макимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Клавдия Ильина

Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Ольга Ильина

Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Мария Ильина

Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Данила Ильич

Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Илья Николаевич

Смерть
Неизвестно
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