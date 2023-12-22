Тряцина Мавра Макимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Клавдия Ильина
Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Ольга Ильина
Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Мария Ильина
Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трясцин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трясцин Данила Ильич
Отец ребёнка: Трясцин Илья Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно