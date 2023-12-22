Трясцин Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трясцин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Клавдия Ильина
Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Ольга Ильина
Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Мария Ильина
Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трясцин Михаил Ильич
Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трясцин Данила Ильич
Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тряцина Мавра Макимовна
Смерть
Неизвестно