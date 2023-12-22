Трясцин Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцин Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трясцин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Клавдия Ильина

Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Ольга Ильина

Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Мария Ильина

Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Данила Ильич

Мать ребёнка: Тряцина Мавра Макимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряцина Мавра Макимовна

Смерть
Неизвестно
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