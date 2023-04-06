Тотьмянина Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 137 стр. АП 27
Крещение
23.07.1917 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 137 стр. АП 27
Смерть
Неизвестно