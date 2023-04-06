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Тотьмянина Мария Михайловна

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Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

20.07.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917 ст.

Отец: Тотьмянин Михаил Петров

Мать: Тотьмянина Александра Петрова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 137 стр. АП 27
Крещение
23.07.1917 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 137 стр. АП 27
Смерть
Неизвестно
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