Тотьмянина (Мехоношина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина (Мехоношина) Александра

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Место рождения

Кекур, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1895

Отец: Мехоношин Пётр

Мать: Евдокия

Кекур, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1918

Дочь: Тотьмянина Александра

Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил

Смерть
Неизвестно
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