Тотьмянина (Мехоношина) Александра
Место рождения
Дата рождения13.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1895
Отец: Мехоношин Пётр
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
29.10.1918
Дочь: Тотьмянина Александра
Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил
Смерть
Неизвестно