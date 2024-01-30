Ворожцова Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.02.1876
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.07.1883
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.07.1883
Сын: Ворожцов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно