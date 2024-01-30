Ворожцова Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.02.1876

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.07.1883

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.07.1883

Сын: Ворожцов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Григорьевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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