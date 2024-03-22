деревня Ошеть, деревня Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Ошеть

Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Сернурский район
715175Ошетьдеревня56°59'49°25'O-39-111

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Чат по генеалогии Республики Марий Эл

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Сернурский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение
88648420136д Ошетьдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15817Ошедской, поч. каз.при рч. Орье.4850127983

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Оксана Аборина/ОшетьВ планах проект реконструкции населенного пункта
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