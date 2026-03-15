Ворожцов Андрей Григорьевич
мужской, родился 1842, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецВорожцов Григорий Аникин1820 г.р.
МатьВорожцова Екатерина Герасимова1821 г.р.
Супруги
Ворожцова Наталья НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Ворожцова) Мария Андреевна08.02.1876 г.р.
(Ворожцова) Мария Андреевна09.02.1876 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: (Ворожцова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
09.02.1876
Дочь: (Ворожцова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
31.07.1883
Сын: Ворожцов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
31.07.1883
Дочь: (Ворожцова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно