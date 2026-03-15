Ворожцов Андрей Григорьевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворожцов Андрей Григорьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1842, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Ворожцов Григорий Аникин1820 г.р.
Мать
Ворожцова Екатерина Герасимова1821 г.р.
Супруги
Ворожцова Наталья НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Ворожцова) Мария Андреевна08.02.1876 г.р.
(Ворожцова) Мария Андреевна09.02.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ворожцов Григорий Аникин

Мать: Ворожцова Екатерина Герасимова

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожцова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: (Ворожцова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
09.02.1876

Дочь: (Ворожцова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
31.07.1883

Сын: Ворожцов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
31.07.1883

Дочь: (Ворожцова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ворожцова Наталья Никифоровна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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