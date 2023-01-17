Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти23.05.1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Фаддей Маркович
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Матрона Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Феодосия Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Параскева Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Марфа Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Константинович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.05.1743
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
23.05.1743