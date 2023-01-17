Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

23.05.1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Фаддей Маркович

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Матрона Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Феодосия Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Параскева Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Марфа Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Константинович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
23.05.1743
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
23.05.1743
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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