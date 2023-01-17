Фаддей Маркович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти04.05.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Марк Константинович
Мать: Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Алексей Фаддеевич
Мать ребёнка: Евдокия Евстратовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Фаддеевич
Мать ребёнка: Евдокия Евстратовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Фаддеевич
Мать ребёнка: Евдокия Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евстратовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
04.05.1797
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
04.05.1797