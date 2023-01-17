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Фаддей Маркович

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

04.05.1797

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Марк Константинович

Мать: Степанида Андреевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Алексей Фаддеевич

Мать ребёнка: Евдокия Евстратовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Фаддеевич

Мать ребёнка: Евдокия Евстратовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Фаддеевич

Мать ребёнка: Евдокия Евстратовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евстратовна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
04.05.1797
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
04.05.1797
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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