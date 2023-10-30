Никифор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Семен Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Аксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Аксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Аксинья Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Панфилова
Смерть
1899