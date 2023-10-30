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Никифор Семёнович

Место рождения

Каблучки, Озеры, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Семен Григорьевич

Мать: не указана

Каблучки, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Аксинья Панфилова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Панфилова

Каблучки, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Аксинья Панфилова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Аксинья Панфилова

Каблучки, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Панфилова

Смерть
1899
Каблучки, Озеры, Московская область
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